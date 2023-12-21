Confira! Jerônimo rompe contrato de concessão dos aeroportos de Teixeira e Caravelas
Motociclista vítima de acidente próximo ao Terras da Bahia morre no hospital
Luto ‘Keu de Julhinho’ é encontrado morto entre Medeiros Neto e Vereda
Emprego Nissi Madeiras divulga vaga para contratação imediata em Teixeira de Freitas
Confira Teixeira em Adoração recebe hoje Maria Marçal e Cassiane em noite de fé
Tragédia Bebê de um mês morre após amamentação em Teixeira de Freitas
Confira Homem dado como morto ‘revive’ em hospital e família comemora
Confira! Prefeitura e Câmara em Teixeira de Freitas se unem para ampliar prazo do REFIS

emprego

Emprego Laços e Rendas abre vaga para costureira em Teixeira de Freitas
Suzano abre vaga para PCD em Itabatã e Posto da Mata

polícia

Violência Madrugada: Duas pessoas são mortas e homem é sequestrado em Caravelas
Mulher é presa suspeita de participação no assassinato de guarda municipal
Pai estupra a própria filha e a engravida 2 vezes em Itamaraju
Dia dos pais ‘Pai, amor que ensina e protege’: Colégio Evolução celebra Dia dos pais especial
Aromas Aromática e o poder de marcar presença pelo olfato

SBN Click

Destaque empresarial Rebouças assina mais uma noite inesquecível no Destaque Empresarial
Destaque empresarial Revista Atual celebra mais um reconhecimento no Prêmio Destaque Empresarial 2024

sabores

mulher

educação

Conquista Conquista dupla: estudante de Teixeira é medalhista estadual e nacional na OBMEP
Educação EJA abre novas vagas para estudantes na Rede Municipal em Teixeira de Freitas
Confira Alunos da UFSB criam página no Instagram com foco em Saúde Única

saúde

COE: Um olhar para o futuro com cuidado no presente
Dia dos pais Laboratório Santa Amélia: Um super cuidado para quem sempre foi o seu herói
Saúde Santa Amélia amplia o acesso à saúde com unidades que cuidam de você

históricos

Fatos históricos: quem é o lendário He-Man itamarajuense
Café da manhã Lord Plaza Hotel oferece café da manhã especial e hospedagem acolhedora
Acessórios Pezzini Semijoias: uma escolha elegante para surpreender
Exercício físico Treinar em casa com qualidade é possível com a DJ Bike & Fitness
Cuidados Jucy Podóloga: Cuidar dos pés é cuidar de todo o corpo
Casa própria VCA oferece condições especiais para tornar o sonho da casa própria realidade
Madeiras Nissi Madeiras oferece portas para todos os estilos e projetos
Fatos Históricos Museu virtual de Teixeira: veja fotos antigas do comércio da cidade